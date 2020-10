Coronavirus, controlli a tappeto per i "paninari" di Catania: attività sospese e numerose sanzioni

Controlli durante il weekend in via Del Rotolo, piazza Nettuno e via Anfuso, da parte dei carabinieri di piazza Dante insieme ai militari del Nas di Catania, Palermo e Ragusa e personale dell’Asp di Catania (dipartimento veterinario ed igiene pubblica). Obiettivo: il rispetto delle normative vigenti in materia anti-covid ed igienico-sanitaria. Sono stati così sottoposti ad ispezione 8 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (furgoncini-fast food e ristoranti).

E' stata sospesa l'attività di ristorazione dell'esercizio denominato "Blu tunnel", in via del Rotolo 46b, con l'applicazione della sanzione amministrativa di 2 mila euro. Sospesa anche l'attività del furgoncino fast food denominato "Da zio Mario" presente in via Anfuso, per gravi carenze igienico-sanitarie, con irrogazione di sanzione amministrativa di mille euro ed elevazione di 2 sanzioni al Codice della strada per un totale di euro 388. E ancora, sottosposti a sequestro 3 chili di carne privi di tracciabilità presso il furgoncino " Panineria Nettuno" in piazza Nettuno, con sanzione di 1.500 euro.

Sospeso l'utilizzo di un'area retrostante il furgoncino denominato "Panini Noe'", in piazza Nettuno, priva di requisiti igienici previsti con sanzione di mille euro nonché ulteriore sanzione di mille euro per mancato aggiornamento del registro attrezzature. Elevata sanzione di 4 mila euro nei confronti del furgoncino "Il paninaro Cristaldi" per la mancanza di cartellino unico ingredienti ed allergeni. Il totale delle sanzioni amministrative irrogate ammonta a 10.888 euro.