Dalle normative anti Covid allo spaccio, controllo interforze a San Berillo Vecchio

Continuano le iniziative di prevenzione e controllo del territorio a carattere interforze nei quartieri della Città coordinate e, pianificate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Claudio Sammartino, e disposte con ordinanza del Questore Mario Della Cioppa. E ciò nell’ambito delle più ampie linee strategiche di prevenzione e controllo del territorio, denominato “Catania più sicura”, nelle aree sensibili della Città Metropolitana, che ha avuto avvio dal 2 luglio 2019.

Si è svolta, così, oggi nel quartiere di San Berillo Vecchio una ulteriore operazione di polizia a carattere “interforze”, con componenti della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con il supporto specialistico della polizia urbana, per gli aspetti di polizia amministrativa, con l’obiettivo di rilanciare gli obiettivi di contrasto, prevenzione e repressione dei reati in quella zona. Le operazioni sono state condotte sotto la direzione operativa del commissariato centrale di pubblica sicurezza diretto dal Primo Dirigente Salvatore Altese.

La zona è stata interdetta al traffico per tutte le fasi delle operazioni di polizia. Sono stati effettuati mirati servizi di controllo a esercizi pubblici e di vicinato della zona da parte della divisione di polizia amministrativa della Questura e della Polizia Municipale. In particolare sono stati controllati 8 esercizi commerciali, di cui 1 minimarket in via Di Prima al civico 132 destinatario di provvedimento di chiusura per giorni 5 ex art. 100 Tulps, 1 venditore ambulante di ortofrutta è stato sanzionato e la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Sono state effettuate 2 perquisizioni locali ex art. 103 DPR n. 309/90, per ricerca stupefacenti con esito negativo. Le attività di polizia avevano anche lo scopo di verificare se i 13 esercenti, ubicati nell’area interessata ai controlli, che avevano ricevuto la lettera con cui il Questore di Catania diffidò i titolari sulla necessità che gli stessi pongano la massima attenzione nella regolamentazione e disciplina dell’afflusso e del deflusso della propria utenza, fosse stata disattesa.

Sono state identificate 57 persone e 8 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati in Ufficio, di cui: 1 Bangladesh, 1 Mali, 6 Gambiani ( di cui 1 sara destinatari di provvedimento di espulsione, 1 invitato a presentarsi per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, ed 1 del Gambia classe ’91 aveva a carico da un anno nota di rintraccio, in quanto destinatario di misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, emersi dall'operazione "The Wall" congiunta del Commissariato Centrale e della Squadra Mobile.

La Squadra Mobile della Questura ha effettuato contemporaneamente 5 perquisizioni domiciliari con il supporto dei vigili del fuoco. Sono stati rimossi dalla pubblica via perché in sosta irregolare 4 veicoli. Sono stati controllati 46 automezzi elevando complessivamente 18 verbali al Codice della strada. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 4 veicoli, poiché sprovvisti di copertura assicurativa, di cui 3 per mancato uso del casco, 1 patente di guida ritirata. Un' auto è stata rimossa per sosta irregolare e un’altra rimossa perché sottoposta a sequestro preventivo dal Tribunale di Salerno. Contemporaneamente alle attività di polizia, sono state effettuate operazioni di pulizia straordinaria, allo scopo di smaltire materiale indecoroso e rifiuti trovati su strada che potevano condizionare le attività di controllo da parte della Dusty, opportunamente fatta confluire con mezzi e personale specializzato sul teatro delle operazioni.