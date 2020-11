Nei chioschi senza mascherine, chiuse 2 attività per 5 giorni

Proseguono i contorolli della polizia per verificare il rispetto delle disposizioni anti contagio. Nello specifico gli agenti hanno eseguito controlli nei quartieri di Villaggio Sant'Agata e di San Giorgio: sono state sospese per 5 giorni le attività di due chioschi poiché i titolari e i clienti sono stati sorpresi senza dispositivi di protezione, non indossando le mascherine e non rispettando il distanziamento di sicurezza.

