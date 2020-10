Verifiche anti Covid della polizia, oltre 60 locali controllati e 5 sanzioni

La polizia ha messo in atto una azione di prevenzione della diffusione della pandemia attraverso un massiccio controllo del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta ai luoghi della movida specie nelle aree delle vie Santa Filomena, Gemmellaro, Del Rortolo, Pacini e dellepiazze Carlo Alberto, Stesicoro, Bellini, Duomo e Currò. Già dalla sera dello scorso 23 ottobre, il dispositivo di controllo si è messo in moto, schierando sul territorio, la polizia che con il reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, la polizia scientifica, la divisione Pasi, la polizia stradale e gli uomini dei commissariati..

Così a fronte di 139 persone e 63 esercizi pubblici controllati, infatti, sono state 5 le sanzioni comminate per il mancato utilizzo della mascherina o per ma mancata l’adozione della distanza di sicurezza. Per le attività commerciali, invece, i rilievi sono stati mossi,

grazie anche al contributo di personale dell’ASP, per la mancata osservanza di norme igienico-sanitarie e, in un caso, per la mancata autorizzazione SIAE: in tutto, sono stati sanzionati 6 esercizi commerciali.

Alle operazioni è stata affiancata la polizia locale, grazie al cui ausilio sono state 52 le sanzioni per inosservanza delle norme del Codice della Strada, 2 i veicoli sequestrati amministrativamente, a fronte di 137 veicoli controllati. A corollario dell’azione di controllo antiCovid, specialmente nella zona di via Del Rotolo, sono stati sequestrati penalmente numerosi DVD, CD, occhiali e articoli di

pelletteria dai marchi contraffatti.