Coronavirus, una docente universitaria etnea è la prima "covid manager" italiana

Caterina Ledda, docente di Medicina del lavoro al dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell'Università di Catania, è la prima "esperta in gestione Covid" in Italia. Nei giorni scorsi la docente etnea, dopo una specifica formazione, ha superato l'esame ed è stata iscritta nello specifico registro Cepas - Istituto di certificazione delle competenze e della formazione con il numero '001'. L'esperto gestione Covid ha il compito di svolgere funzioni di coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo anti-contagio e di intervenire sull'organizzazione del lavoro per garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio da Sars-CoV-2. I principali ambiti di competenza del 'Covid manager' sono quelli tecnico-prevenzionistico, giuridico, psicologico, medico-sanitario. Una figura che è stata individuata per prima in Italia dalla Regione Veneto dove l'esperto gestione Covid svolgerà anche funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema sanitario regionale. Dall'inizio della pandemia equipe interdisciplinari hanno gestito più di 300mila casi di Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

