Coronavirus, da lunedì al via le vaccinazioni anche per gli over 40

Da lunedì prossimo le Regioni potranno avviare le prenotazioni vaccinali anche per gli over 40. La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha infatti inviato una lettera alle Regioni e alle Province Autonome nella quale si spiega che "per consentire una migliore programmazione si dà facoltà di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981". "Nell'ambito del monitoraggio del piano vaccinale, che sta registrando un buon andamento su scala nazionale delle somministrazioni in favore delle categorie prioritarie indicate nell'ordinanza n. 6 dello scorso 9 aprile, la Struttura Commissariale ha dato facolta' alle Regioni e Province Autonome di avviare - a partire dal prossimo 17 maggio - le prenotazioni anche per i cittadini over 40. Viene ribadita l'assoluta necessita' di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di eta' over 60, i cittadini che presentano comorbilita', fino a garantirne la massima copertura". E' quanto si legge in una nota della struttura del commissario per l'emergenza.