Covid, in Sicilia 1.377 nuovi casi in 24 ore: a Catania +283 positivi

Mentre cresce l'attesa per la decisione del Governo sul possibile (ma non certo) passaggio in zona gialla della Sicilia in virtù del superamento delle soglie di ospedalizzazione, il ministero della Salute nel consueto bollettino certifica che il virus nell'Isola continua a correre più che nelle altre regioni. I nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono 1.377. I tamponi analizzati sono stati 16.265, di conseguenza il tasso di positività è pari a 8,4%. Ieri era del 6,6%.

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 641 (ieri 621) e in terapia intensiva ci sono 83 posti letto occupati (ieri 80) con sette nuovi ingressi. Il totale dei pazienti in ospedale con il Covid è di 724 (ieri 701). In isolamento domiciliare sono 19.978 persone (ieri 19.016). Gli attuali positivi in Sicilia sono 20.702 (ieri 19.717). Confrontando i dati delle altre regioni, l'Isola è quindi la regione italiana con l'incremento di casi maggiore nelle 24 ore, il maggior numero di ricoverati e di attuali positivi.

In 376 sono stati dichiarati guariti, il totale arriva quindi a 233.064. Il report indica 16 vittime, per un numero complessivo di 6.189. C'è da precisare che non sono tutte riferibili alle ultime 24 ore. Dalla Regione spiegano che 7 sono di ieri, 7 del 17 agosto e due dei giorni precedenti.

I nuovi contagi per provincia: Palermo 290, Catania 283, Messina 81, Siracusa 141, Ragusa 124, Trapani 199, Caltanissetta 104, Agrigento 120, Enna 35.

La Sicilia attende di conoscere il "verdetto" della cabina di monitoraggio e del ministro della Salute che dovranno decidere domani se i tassi di ospedalizzazione portano l'Isola in area gialla o se attendere ancora, lasciare il territorio in zona bianca (come trapelato oggi) e rivalutare i dati nei prossimi giorni.

La situazione in Italia (fonte Today.it)

I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 7.260, rispetto ai 7.162 di ieri, a fronte di 206.531 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,5%, in aumento rispetto al 3,1% della giornata di ieri. Oggi si registrano anche 55 decessi: in calo rispetto ai 69 di ieri. Aumentano di 18 unità le terapie intensive (460 in tutto), mentre sono 68 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.