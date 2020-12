Coronavirus, in Sicilia registrati 1022 nuovi positivi: a Catania +413

Sono 36 i decessi per Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Scende il numero dei nuovi contagiati, 1.022 contro i 1.240 di ieri. Ma è più basso anche il numero di tamponi, poco più di 8.000, per una percentuale di positivi del 12,7% (ieri 11%). A Catania i nuovi positivi sono oggi 413: la nostra resta la provincia con più alto numero di contagi in Sicilia. Confermato il trend dei ricoveri in ospedale: sono 35 in meno (-2 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 780. Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: 413 a Catania, 289 a Palermo, 82 a Messina, 56 a Enna, 55 a Siracusa, 40 a Ragusa, 34 a Trapani, 29 a Caltanissetta, 24 ad Agrigento. In tutta Italia sono 18.887 i nuovi casi di Coronavirus, 564 i morti. I guariti o dimessi sono 17.186. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 163.550, con una percentuale di positivi pari all’11,5% (+0,8%).