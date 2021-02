Coronavirus, 518 nuovi casi di contagio in Sicilia: +147 a Catania

Su 25.929 tamponi solo l'1,99 per cento è risultato positivo. Sono 134 i posti letto occupati in terapia intensiva, con 8 ingressi nell'ultima giornata

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 27 febbraio 2021

„

Per il secondo giorno di fila scende il numero di nuovi casi di Covid-19 in Sicilia registrati in 24 ore. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 518 le ultime persone contagiate dal virus su 25.929 tamponi eseguiti nell’Isola, con un tasso di positività pari al 1,99%. La casella dei guariti segna un +1.323 rispetto al giorno precedente ma anche un +21 in quella dei morti (4.117 dall’inizio della pandemia).

Nell’ultima giornata si è allentata ulteriormente la pressione negli ospedali siciliani e per le Usca, con 734 persone ricoverate con sintomi riconducibili al virus e 134 in terapia intensiva (8 gli ingressi nelle aree in cui vengono curati i pazienti con un quadro clinico più delicato). Ad oggi ci sono 24.903 persone in isolamento domiciliare, mentre il numero degli attuali positivi scende a 25.771 (-826 rispetto al giorno prima).

Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile e diffusi dal ministero questa è la distribuzione dei casi in Sicilia (tra parentesi il numero complessivo dei casi nella provincia dall’inizio della pandemia): 203 a Palermo (43.586), 147 a Catania (41.692), 31 a Messina (19.814), 24 a Siracusa (10.566),14 a Enna (4.415), 16 a Trapani (10.623), 26 a Ragusa (8.365), 38 a Caltanissetta (6.942) e 19 ad Agrigento (6.102).

Complessivamente nella regione più a sud d’Italia sono state somministrate 320.857 dosi delle 469.325 consegnate nell’Isola. I vaccini inoculati sono andati a 166.481 donne e a 154.376 uomini secondo questa distribuzione: 180.559 a operatori sanitari e sociosanitari, 69.959 a personale non sanitario, 20.892 a ospiti di strutture residenziali, 14.497 a forze armate, 6.826 a personale scolastico, 28.124 a over 80 (dati aggiornati alle 15.07 del 27 febbraio 2021).

Coronavirus, il bollettino di oggi dall’Italia

attualmente positivi: 411.966;

deceduti: 97.507 (+280);

pazienti dimessi/guariti: 2.398.352 (+11.320);

ricoverati: 20.588 (+102);

di cui in terapia Intensiva: 2.216 (+22);

tamponi: 39.875.863 (+323.047);

totale casi: 2.907.825 (+18.916, +0,65%).

“