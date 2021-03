Coronavirus, in Sicilia 751 nuovi casi: a Catania +186

Dopo giorni di risalita oggi i numeri della pandemia Covid in Sicilia tornano in calo. I nuovi contagi sono 751, ieri erano stati 666 ma con un numero ridotto di tamponi. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati processati 24.979 test (9.312 molecolari e 15.667 rapidi) con un tasso di positività che ritorna al 3% (ieri era al 4,1%), in linea con quello della settimana scorsa. In discesa anche il numero degli attuali positivi, che per effetto degli 860 guariti diventano 16.489 (-129 rispetto ieri). Purtroppo si registrano altre 20 vittime (4.471 il bilancio totale).

Di tutt'altro andamento la situazione negli ospedali, dove - come preventivabile - tornano a salire i posti letto occupati dai malati Covid: i ricoverati in regime ordinario sono 814 (+31), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 121 (-2) con 5 nuovi ingressi. La mappa dei contagi per provincia: Palermo (280), Catania (186), Messina (48), Siracusa (47), Trapani (43), Ragusa (14), Caltanissetta (30), Agrigento (57), Enna (46).