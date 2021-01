Coronavirus, la Sicilia regione con più contagi in Italia: +362 a Catania

Con 1278 oggi è la Sicilia la Regione italiano dove si sono registrati più casi. Segue la Lombardia con 1189, quindi l'Emilia Romagna con 1153. In tutte le altre regioni si registrano meno di mille casi. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute Iss. I morti sono stati invece 38 e il totale è salito a 3.027. Calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (ad oggi 205, -3 rispetto a ieri). Le persone dichiarate guarite sono state 780. In Sicilia vi sono complessivamente 46.885 positivi (45.236 dei quali in isolamento domiciliare). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono stati 122.007. I test totali sono stati 39.776 (comprensivi anche dei rapidi) e la percentuale di positività è del 3,21%. La mappa dei contagi per provincia: Catania 362; Palermo 428; Messina 201; Trapani 35; Siracusa 126; Ragusa 18; Caltanissetta 61; Agrigento 7; Enna 40.

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia: il bollettino del 18 gennaio 2021 “

La situazione nel resto d'Italia

Sono 8.824 i test (molecolari e antigenici) risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 377. In totale i casi da inizio epidemia sono 2.390.101, le vittime 82.554. Gli attualmente positivi sono 547.058 (-6.316 rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 1.760.489 (+14.763), in isolamento domiciliare ci sono 521.630 persone (-6.484). Ieri i positivi erano stati 12.415 e i morti lo stesso numero, 377. I test effettuati sono stati 158.674. Ieri erano stati 211.778. Il tasso di positività è al 5,6%, in leggero calo rispetto al 5,9% di ieri (-0,3%). Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le terapie intensive, +41 (ieri -17), con 142 ingressi giornalieri, e sono 2.544 in tutto. Ancora in diminuzione invece i ricoveri ordinari, -127 (ieri -27), che scendono a 22.884.