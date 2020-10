Coronavirus, a Catania ci sono 151 nuovi positivi: +475 casi in Sicilia

Coronavirus, l'aggiornamento a Palermo e in Sicilia dei contagi al 17 ottobre 2020

Sono 475 i nuovi contagi da Coronavirus - oltre cento meno di ieri - registrati oggi nel bollettino diffuso dal ministero della Salute, che segnala 5.739 tamponi processati (ieri erano 7.709). Catania ha la maglia nera con 151 nuovi positivi. Undici i ricoveri in più in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. Il totale degli attuali positivi sale così a 6.281 persone: 479 ricoverati con sintomi, 61 in terapia intensiva, 5.741 in isolamento domiciliare. I casi totali sono 11.744, 362 i deceduti (+2), 5.101 i dimessi guariti. Coronavirus, l'aggiornamento a Palermo e in Sicilia dei contagi al 17 ottobre 2020

„Questo il report dei contagi nelle province: 24 Agrigento, 18 Caltanissetta, 151 Catania, 12 Enna, 14 Messina, 130 Palermo, 39 Ragusa, 22 Siracusa, 65 Trapani.“



