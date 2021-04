Coronavirus, meno tamponi e meno contagi: 909 casi in Sicilia, +60 a Catania

Sono 909 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi, 5 aprile, in Sicilia: 106 in meno rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono però soli 7.500 a fronte dei 18.000 di ieri. Il tasso di positività quindi schizza dal 5,5 al 12 per cento. Le vittime giornaliere del virus sono 20, i guariti 36. Negli ospedali sono ricoverate 1.183 persone (+56), in rianimazione 158 (+5). Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 597 a Palermo, 78 a Trapani, 60 a Catania, 53 a Caltanissetta, 34 a Ragusa, 33 a Messina, 28 ad Agrigento, 26 a Siracusa, 0 a Enna. La Regione sale al sesto posto nazionale per numero complessivo.

La situazione nel resto d'Italia

In tutta l’Italia sono 10.680 i nuovi positivi. Ieri erano stati 18.025. Sono 296 le vittime in un giorno (ieri 326). I tamponi sono stati appena 102.795 (ieri 250.933). Il tasso di positività schizza al 10,4 per cento, ieri era al 7,1 per cento. Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 34 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 192 (ieri 195). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.785 persone, in aumento di 353 unità rispetto a ieri.