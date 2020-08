Coronavirus, in Sicilia 29 casi positivi al tampone: +10 a Catania

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 12 agosto 2020

„

Ieri 89 nuovi casi di Coronavirus, oggi "solo" 29. Se i contagi in tutta Italia sono in risalita, nell'Isola si registra una frenata. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, nell'Isola risultano attualmente 43 persone ricoverate con sintomi (un paziente in meno rispetto a ieri), 6 in terapia intensiva e 513 in isolamento domiciliare. In totale, gli attuali positivi sono 562. I decessi sono fermi a 284. I contagi sono in numero maggiore nel capoluogo etneo. Sono 10 i nuovi positivi a Catania, 7 a Palermo, 3 a Siracusa, 2 ad Agrigento e uno a Trapani.

Musumeci intanto corre ai ripari. La nuova ordinanza anti-Covid firmata dal governatore - che entrerà in vigore il 14 agosto - istituisce "l'isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio" per i siciliani che a partire da venerdì rientreranno dalla Grecia, da Malta e dalla Spagna. Preoccupa infatti sempre di più la situazione contagi per chi rientra dall’estero: è di poco fa la notizia di 5 giovani rientrati da Malta nel Ragusano col Coronavirus. Alla Regione si sta facendo il punto anche sulla questione discoteche.

Coronavirus, la situazione in Italia

Coronavirus, la situazione epidemiologica in Italia nel bollettino di oggi mercoledì 12 agosto 2020. Sono 481 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 251.713 contagi da inizio emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“