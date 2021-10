Coronavirus, in Sicilia nuovi casi in calo: nelle ultime 24 ore quasi mille guariti

Sono 181 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Nel bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 183, ma nelle note la Regione precisa che due sono dei mesi scorsi. 15.066 i tamponi processati. Il tasso di positività è quindi del 1,2% (ieri era al 2,3%).

Gli attuali positivi sono 7.970 con una diminuzione di 800 casi. I guariti sono 971 mentre ci sono altri 12 morti ma dei giorni precedenti. Delle vittime comunicate oggi però la Regione fa sapere che un decesso risale a ieri, 4 al 13 ottobre, uno al 12 ottobre, uno all'11 ottobre, uno all'otto ottobre, uno al 27 settembre, due al 23 settembre e uno al 15 settembre. Il totale dei decessi sale a 6.933. Sono 7.668 i pazienti in isolamento domiciliare.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 259: 32 in meno rispetto a ieri quando erano 291. In terapia intensiva al momento si trovano 43 pazienti (due in più di ieri), con 4 nuovi ingressi. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo 20, Catania 74, Messina 1, Siracusa 28, Ragusa 8, Trapani 4, Caltanissetta 9, Agrigento 27, Enna 12.

