Coronavirus, in Sicilia 836 nuovi casi e 5 decessi: a Catania +182 positivi

Risalgono gli attuali positivi, 836 nuovi contagi e altri cinque decessi. Sono questi i dati salienti che emergono dal bollettino di oggi sull'emergenza Covid in Sicilia relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi sono ben 174 in più rispetto a ieri e sono venuti fuori su 26.359 tamponi, seimila in più rispetto a ieri. Questo significa che il tasso di positività risale dal 2% al 3,1%.

Negli ospedali ci sono 311 persone nei reparti ordinari (+4 rispetto a ieri), e 45 in terapia intensiva (+1) dove si è registrato un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono di più rispetto a ieri: 12.822 (+262). Di questi, 12.466 sono curati in casa. Cinque invece i decessi comunicati: uno si riferisce a oggi e quattro invece a mercoledì. La mappa dei contagi nelle province: Palermo 177, Catania 182, Messina 193, Siracusa 77, Trapani 29, Ragusa 31, Caltanissetta 50, Agrigento 69, Enna 28.

La situazione nel resto d'Italia

L'ultimo report sulla situazione in Italia. Ecco i numeri del nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 3 dicembre 2021: