Coronavirus, in Sicilia risalgono i ricoveri ed i contagi: a Catania +185

In Sicilia 995 nuovi casi Covid, in forte aumento rispetto a ieri quando erano 650 (un dato quasi triplicato in tre giorni). Gli attuali positivi sono 33.409: 1.093 ricoverati con sintomi, 169 in terapia intensiva (8 del giorno), sei in meno rispetto a ieri, e 32.147 in isolamento domiciliare. Sono 2.352 i deceduti, 26 in piu'; 91.261 i casi totali, 55.550 i dimessi guariti (+806), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 8.807.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 225 a Palermo, 185 a Catania (a fronte dei 117 di ieri) , 287 a Messina, 33 a Ragusa, 105 a Trapani, 42 a Siracusa, 57 a Caltanissetta, 26 ad Agrigento e 35 a Enna.

Coronavirus, aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia: il bollettino del 29 dicembre 2020

La situazione in Italia

Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (su 128.740 tamponi eseguiti) e 659 le vittime. I guariti o dimessi sono stati 17.044. Oggi in calo le terapie intensive (-16) e i ricoveri ordinari (-270).

