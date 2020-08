Coronavirus, in Sicilia 50 nuovi casi positivi: +16 nella provincia etnea

Sono 50 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. I positivi nell'Isola hanno superato quota mille (1.019), mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva restano dieci. Undici i guariti tra ieri e oggi. Sale anche il numero dei tamponi effettuati: sono stati 4.072 nelle ultime 24 ore. Dei 50 nuovi casi, 17 sono in provincia di Palermo, 16 in quella di Catania. Seguono quelle di Messina e Siracusa, con sette casi ciascuna, e Ragusa, con tre.

