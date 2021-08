Covid, numeri da paura: Sicilia verso la zona gialla con 5 mila positivi in una settimana e boom di ricoveri

Sestuplicati i nuovi casi in sei settimane: mai così tanti da tre mesi. Secondo i dati della Protezione civile crescono anche i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva) e i deceduti

Il Covid in Sicilia continua a crescere e i suoi numeri a spaventare. Aumentano i nuovi positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e i morti. Nell’ultima settimana i nuovi positivi sono stati 5.097, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 23,5%. Non si superavano i 5 mila nuovi positivi in una settimana da tre mesi (l'ultima volta nella settimana dal 3 al 9 maggio, con 5.568 nuovi positivi). Secondo i dati della Protezione civile, diffusi dall’ufficio Statistica del Comune di Palermo, è cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 4,5% al 5,1%.

Il numero dei nuovi positivi in sei settimane si è più che sestuplicato, passando da 784 nella settimana dal 21 al 27 giugno a 5.097 nell'ultima settimana. Il numero degli attuali positivi è pari a 14.077, 2.858 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 13. 605, 2.714 in più rispetto alla settimana precedente.

Salgono anche i numeri relativi ai pazienti in ospedale e questo preoccupa perché potrebbe far tornare la Sicilia nella zona gialla, aumentando misure di contrasto e restrizioni. I ricoverati sono 472, di cui 54 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente gli ordinari sono aumentati di 144 unità; i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 21 unità. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 28 nuovi ingressi in terapia intensiva (il doppio della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,4% degli attuali positivi, i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%.

Il numero dei guariti (228.475) è cresciuto di 2.200 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 91,9% (92,9% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 39, più 16 in una sola settimana (la settimana scorsa erano 23). Complessivamente le persone decedute sono 6.086, ma scende, seppur di pochissimo, il tasso di letalità (deceduti/totale positivi): è pari al 2,4% (2,5% la settimana scorsa).