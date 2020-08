Coronavirus: discoteche chiuse e mascherine anche all'aperto

Discoteche e locali da ballo saranno chiusi in tutta Italia a partire da domani, 17 agosto fino almeno al 7 settembre. Lo ha deciso il Governo nazionale alla luce dell'aumento dei contagi che sta interessando il Paese. La mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto nei luoghi pubblici, nelle piazze e dove Stretta anche sulle mascherine: saranno obbligatorie,dalle 18 alle 6, anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti. La decisone arriva dopo la conferenza stato regioni, che si è svolta oggi. L'ordinanza stabilisce che non saranno ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale.

