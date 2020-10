Coronavirus e crisi, Cub: sciopero nazionale, manifestazione anche a Catania

"E' realistico pensare che dopo il passaggio della seconda ondata di Covid, nel nome del sacrificio e della crisi, saremo tutti precari, senza reddito e senza futuro. Occorre perciò rispondere con un'azione di lotta, come lo sciopero generale per obbligare i governanti a mettere al centro della agenda i diritti di uomini e donne e quella forza lavoro che manda e ha mandato avanti sempre il sistema Italia". Così il segretario generale della Cub (Confederazione Unitaria di Base) Marcelo Amendola accompagna lo sciopero generale di oggi in tutta Italia con appuntamenti in piazza in 6 città: dalle 9 a Catania Piazza Stesicoro e a Padova via 8 febbraio e dalle 10 a Milano Largo Cairoli, Torino Piazza Palazzo, Roma Piazza Montecitorio e Napoli Piazza Municipio. A fermarsi anche i lavoratori dei treni e del trasporto pubblico.

