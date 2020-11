Coronavirus, il sindaco di Belpasso lancia un appello per aiutare l'avvocato Bandieramonte

Ogni giorno il sindaco del Comune di Belpasso, Daniele Motta, comunica ai suoi concittadini l’aggiornamento sui numeri ufficiali dell’ASP. La curva dei contagi nel comune etneo non è più ascendente da diversi giorni con il numero dei guariti (157) che ha finalmente superato, stabilizzandosi, quello dei positivi attivi (105).

Il bollettino è sempre accompagnato da una riflessione personale del primo cittadino, particolarmente significativa l’ultima: “Desidero parlarvi con il cuore in mano – ha detto Daniele Motta - Un mio amico, un nostro concittadino, l'avv. Gaetano Bandieramonte, sta vivendo ore drammatiche a causa del covid. Le sue condizioni sono critiche, ma i medici hanno dato una speranza, una trasfusione di plasma. Riporto qui le parole di sua moglie per contribuire a rafforzare il suo appello: " Cari amici, per chiunque di voi abbia contratto in questi mesi il Covid-19 e sia totalmente guarito: abbiamo bisogno di donazioni di plasma nella mattinata di domani già dalle 07.30 (prima é, meglio è) si può donare all' *ospedale POLICLINICO, centro trasfusionale, Padiglione 7, piano 1°* vicino al Pronto Soccorso. Se avete la possibilità di donare il plasma o conoscete qualcuno che possa farlo, chiamateci ai numeri: 3471879695 - 3339174689- 3336252774- 3407868479".