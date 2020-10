In 60 per festeggiare un compleanno in una ludoteca, intervengono i carabinieri

Una festa con oltre 60 persone nonostante le restrizioni imposte dalle norme anti contagio. Così sono intervenuti i carabinieri, a seguito di una segnalazione, e hanno riscontrato che in una ludoteca di Misterbianco si stava tenendo una festa di compleanno con 62 tra genitori e bimbi. Inevitabile l’opera di sensibilizzazione che gli stessi militari, umanamente comprensivi ma doverosamente inflessibili, hanno dovuto fare ai presenti per far loro comprendere la necessità nell’interesse proprio e comune del rispetto delle regole mentre, nei confronti del

34enne titolare della sala feste al quale è stata elevata una sanzione amministrativa di 480 euro nonché la chiusura temporanea dell’esercizio per 5 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.