Coronavirus, in Sicilia 283 nuovi positivi e 9 morti (dei giorni scorsi): in calo i ricoverati

Sono 283 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 17.122 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende così all'1,6% (ieri era al 3,1%). Questi i dati del consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute, che colloca l'Isola al terzo posto per contagi giornalieri dietro Veneto (350 nuovi positivi) e Lombardia (284). Gli attuali positivi sono 10.965 con una diminuzione di 233 casi. I guariti sono 507 mentre nel bollettino figurano altre 9 vittime, che non si riferiscono ad oggi ma ai giorni scorsi e portano il totale dei decessi a 6.889.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono adesso 390: 15 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva invece ne sono stati conteggiati 42, due in più rispetto a ieri. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo 55, Catania 120, Messina 6, Siracusa 38, Ragusa 20, Trapani 9, Caltanissetta 13, Agrigento 14, Enna 8.