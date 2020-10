Coronavirus, la camera penale indice un'assemblea

Domani, 6 ottobre alle 11, nel piazzale del Palazzo di Giustizia, lato via Firenze, si terrà un'assemblea straordinaria della Camera penale "Serafino Fama'' di Catania, aperta a tutti gli avvocati penalisti con all'ordine del giorno l'organizzazione delle udienze. "A causa delle notizie sulla positività di alcuni avvocati e operatori giudiziari e dello stato della diffusione del contagio da Covid-19 nella nostra città - si legge in una nota della Camera penale - appare indispensabile confrontarsi su quali proposte portare alle Presidenze di Corte d'Appello e Tribunale per consentire lo svolgimento dell'attività professionale degli avvocati e tutelare la salute, pubblica e privata".

