Via Imbriani, locale aperto oltre l'orario consentito: disposta chiusura per 5 giorni

Lo scorso 10 marzo gli agenti della divisione di polizia amministrativa della questura di Catania, hanno effettuato diversi controlli nei locali pubblici volti al rispetto delle norme contro la diffusione del Covid. In una delle verifiche effettuate è emerso che un locale di via Renato Imbriani si continuavano a somministrare alcolici oltre l'orario consentito. Così è stata elevata una sanzione di 400 euro con l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura di 5 giorni. Al momento dell’accertamento, infatti, l’esercizio commerciale è stato trovato aperto ben 40 minuti oltre l’orario previsto per la chiusura e non solo: ai tavoli erano presenti numerosi avventori, nonostante ciò fosse permesso fino e non oltre le ore 18:00; inoltre,

all’ingresso del locale non era esposto il previsto cartello riportante il numero massimo di clienti ai quali era consentito l’accesso, per prevenire possibili assembramenti.