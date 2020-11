Il Covid19 stronca la vita di un medico del 118, il cordoglio dei colleghi

Il Covid19 ha stroncato la vita del dottor Tino Mormina, medico impegnato nelle ambulanze del 118 etneo. Aveva 69 anni e per circa 20 giorni ha lottato contro il virus: grande dolore dei colleghi e degli amici. Nativo di Riposto, il dottor Mormina, 69 anni, medico dell’emergenza sanitaria territoriale si prodigava presso il MSA di Misterbianco.

Al generale cordoglio di tanti colleghi e di rappresentanti delle istituzioni, si è unita AASI, l’ Associazione Autisti Soccorritori Italiani, la quale, esprimendo le proprie condoglianze ai familiari del dottor Tino Mormina, chiede anche alle istituzioni della Regione Sicilia di mantenere vivo il ricordo “per non dimenticare un uomo che si è sempre speso per il proprio territorio e per la propria regione di intitolare un luogo pubblico alla memoria.” Ad accompagnare il corteo funebre il lungo applauso dei colleghi del 118 di Catania e del 118 Sicilia.