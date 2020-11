Coronavirus, Musumeci a confronto con il Governo: "Si valuta riduzione della mobilità"

È terminata nel primo pomeriggio la riunione delle Regioni italiane con il Governo, i Comuni e le Province. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Nello Musumeci che, tramite un post sui social, ha aggiornato i cittadini sugli esiti: "C’è una condivisione di fondo tra tutti i livelli amministrativi dello Stato: la drammatica situazione che in tutta Europa sta condizionando la vita di milioni di persone. La nostra posizione è uniforme a quella di tutte le Regioni italiane. Due le priorità che poniamo: la riduzione della mobilità e l’adozione di piani terapeutici/farmacologici per l’assistenza al domicilio, limitando così la pressione sugli ospedali."

Il confronto, sul testo del nuovo Dpcm, proseguirà domani e Musumeci si augura che "stavolta sia davvero condiviso".

"Vedo un crescente allarme sociale - ha proseguito il presidente - e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Scelte forti ma non chiare diventano per i cittadini difficili da accettare. Non ci possiamo permettere errori. Più cresce la mobilità delle persone più crescono le probabilità di contagio. Per questo motivo stiamo valutando la possibilità, assieme alle altre Regioni ed al governo centrale, di ridurre ogni occasione di movimento non proprio necessario. Altra priorità resta la riduzione della pressione sui Pronto Soccorso ospedalieri dei positivi o di quelli che temono di esserlo. Serve quindi più collaborazione da parte della medicina di base affinché si intervenga nel domicilio di chi ne ha necessità".