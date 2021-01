Il presidente della Regione ha risposto alle domande dei giornalisti sulla situazione Covid nell'Isola: "Siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento. Basta guardare i filmati per capire indisciplina di una minoranza che non ha capito di dover rispettare le regole"

Coronavirus, Musumeci: "Se i contagi non calano, lockdown come lo scorso marzo"

"Il diritto alla vita è prioritario. Se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo nuove misure restrittive, naturalmente d'intesa con il governo nazionale, e non escludo si possa arrivare a un lockdown come quello della scorsa primavera". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Orleans, ha risposto alle domande dei giornalisti sui contagi nell'isola.

"La zona rossa di oggi non è più quella della scorsa primavera ma questo lo ha deciso il governo nazionale e noi abbiamo recepito in pieno il Dpcm apportando solo qualche restrizione - ha aggiunto - Alla fine del mese rivedremo i parametri. Siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento. Basta guardare i filmati per capire indisciplina di una minoranza che non ha capito di dover rispettare le regole".

Musumeci ha risposto alle domande sulla crisi di governo: "Nel mio ruolo di presidente della Regione - ha detto - ho l'esigenza di interloquire con un governo stabile che abbia un programma a media scadenza. Mi auguro di poter continuare a dialogare con il governo nazionale ma se dovesse restare in crisi, quindi nella provvisorietà della giornata, sono convinto che la strada delle elezioni sia l'unica da imboccare".

