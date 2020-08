Controlli anti Covid19, chiusa una pizzeria di Nicolosi: personale senza mascherina

Continuano i controlli degli agenti della divisione pas della questura etnea. Stavolta nel mirino è finita l'area pedemontana di Gravina di Catania e di Nicolosi. A Gravina, il titolare di un ristorante non ha esibito la necessaria planimetria dell’esercizio pubblico ed è stato, quindi, invitato a presentarsi negli uffici di polizia, così come un altro proprietario di un altro locale trovato privo di Scia. A Nicolosi è stata chiusa per 5 giorni e sanzionato per la somma di 400 euro il titolare di una nota pizzeria del luogo, al cui interno è stata riscontrata la presenza di personale (anch’esso sanzionato) privo di mascherina.

