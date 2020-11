Il ministro Speranza firma nuova ordinanza: Sicilia ancora "arancione" fino al 3 dicembre

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, che entra in vigore oggi, che rinnova le misure anti-Covid adottate per la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Valle d'Aosta. In base all'ordinanza, quindi, le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta restano "rosse", la Puglia - che era in bilico verso il rosso - rimane arancione, così come resta una zona arancione la Sicilia. La nuova ordinanza - sottolinea una nota del ministero - è valida fino al 3 dicembre, "ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre".