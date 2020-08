Covid, nuova ordinanza: "Isolamento per chi rientra da Grecia, Malta e Spagna"

La nuova ordinanza anti-Covid firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, entra in vigore il 14 agosto e istituisce "l'isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio" per i siciliani che a partire da venerdì rientreranno dalla Grecia, da Malta e dalla Spagna. I siciliani che rientreranno da quei Paesi dovranno registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it e dichiarare la loro presenza in Sicilia al proprio medico, alla propria Azienda sanitaria provinciale e al proprio Comune: saranno le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) territorialmente competenti a prenderli in carico e ad effettuare la sorveglianza sanitaria. Nel corso del periodo di "isolamento fiduciario" bisognerà adottare "una condotta improntata al distanziamento dei propri congiunti e coabitanti".

Si tratta quindi di una quarantena di 14 giorni, al termine della quale sarà necessario il tampone oro e rino-faringeo. L'isolamento fiduciario non è previsto per i non residenti o non domiciliati in Sicilia che dovessero fare ingresso nell'Isola, né per i lavoratori pendolari. "Gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario - recita poi l'articolo 3 dell'ordinanza - non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, agli operatori sanitari nonché a coloro che si recano e rientrano dai territori di Grecia, Malta e Spagna esclusivamente per documentati motivi di lavoro o di salute".