Sono 666 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, + 100 contagiati nella provincia etnea

Inizia la seconda settimana di zona arancione in Sicilia. Come spesso avviene di lunedì, causa anche sospensione del servizio screening alla Fiera per il maltempo, il numero dei tamponi processati è inferiore alla media: sono infatti 15.977 i test effettuati nelle ultime 24 ore, di questi ne sono risultati positivi al Covid 666 con un tasso di positività che sale al 4,1% (ieri era del 2,9%). Continua a crescere il numero delle persone che ha bisogno di cure ospedaliere. I ricoverati in regime ordinaro infatti diventano 783 (+32), mentre in terapia intensiva ci sono 123 pazienti (-2) con 6 nuovi ingressi in area critica. Sale rispetto agli ultimi giorni anche il numero dei nuovi decessi: che nelle ultime ventiquattro ore sono ben 21. Secondo quanto reso noto dal ministero della Salute si registrano 219 guariti, mentre gli attuali positivi tornano in alto toccando quota 16.618 (+426 rispetto a ieri).

Insomma se nel resto d'Italia pare - come affermano alcuni esperti - si sia raggiunto il picco e si intravede un leggero miglioramento nella curva dei contagi, in Sicilia seppur con dati nettamente migliori rispetto a gennaio si assiste a una risalita dei casi. Ciò che ci si augura è che non si raggiunga gli stessi numeri di 3 mesi fa. Sul fronte delle province è sempre quella di Palermo a registrare il maggior numero di nuovi contagi (ma è normale che sia così), che oggi sono 291. Poi c'è Catania (100), Messina (52), Siracusa (65), Trapani (7), Ragusa (43), Caltanissetta (30), Agrigento (45) ed Enna (33).