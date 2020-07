Coronavirus, sono positivi ma violano la quarantena: denunciati

A seguito di segnalazione, il personale della Digos con l'aiuto dell' Asl dell’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) ha proceduto a denunciare due persone residenti nel quartiere Cibali segnalati dall’Asp come positivi al Covid-19 che non rispettavano l’ordine di permanere nel luogo di residenza. Gli individui sono stati denunciati, alla locale Procura della Repubblica, per la violazione dell’art.260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie che prevede l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda fino a 5000 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare la contestazione del più grave reato di epidemia colposa (punito con la reclusione fino a 5 anni) nonché per ricostruire gli spostamenti dei due al fine di rintracciare le persone con cui hanno intrattenuto i contatti che potrebbero essere state contagiate. In particolare, all’interno dell’abitazione veniva constatata la presenza di un estraneo al nucleo familiare per il quale sono state subito adottate le conseguenziali misure di contenimento. "In seguito alla riunione del comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Claudio Sammartino, il Questore di Catania Mario Della Cioppa ha emesso delle specifiche ordinanze - si legge nella nota della Digos -con le quali sono stati ulteriormente intensificati i controlli su strada, con la predisposizione di mirati servizi volti ad assicurare il rispetto da parte dei cittadini e degli esercenti pubblici della vigente normativa emergenziale a tutela della salute pubblica".

