Coronavirus, ritornano i tamponi rapidi nel parcheggio del Katané

Il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, comunica che nei giorni di sabato 10 e domenica 11 aprile, in via Quasimodo (area parcheggio antistante il centro commerciale Katané), dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, sarà effettuato lo screening per Covid-19 aperto a tutti i cittadini, residenti a Gravina e non. Al fine di agevolare le operazioni si invitano gli utenti che si recheranno al “drive in”, di compilare prima, in duplice copia, l'apposito modulo antigenico da consegnare al personale presente.