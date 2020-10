Coronavirus, salgono a 70 i positivi nel comune di Bronte

Salgono a 70 i casi di positività al Covid-19 a Bronte. Risultano essere 203 coloro che sono posti a isolamento preventivo. Dei contagiati, 2 sono in ospedale e 68 presso il proprio domicilio: si registrano molti casi asintomatici o di lieve malessere. Sono i dati ufficializzati dal sindaco, l'ex senatore Pino Firrarello, sulla propria pagina facebook, il quale comunica anche che per le 13.30 una riunione con il Direttore Sanitario, il Primario di Medicina ed i Medici di Bronte per uno screening della situazione attuale ed una valutazione sulla curva di contagio.

