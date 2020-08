Coronavirus, il prefetto: "Niente assembramenti per la festa estiva di Sant'Agata"

Per i festeggiamenti estivi in onore della patrona della Città, Sant'Agata, in programma per il 17 agosto, sono vietati gli assembramenti. Lo ha precisato la Prefettura etnea sottolineando che saranno preferite "forme pubbliche ed esterne di manifestazione della religiosità tali da non favorire possibilita' di assembramento". Con amministrazione comunale, forze dell'ordine e rappresentati dell'Asp e della Diocesi etnea si è convenuto a questa scelta - fanno sapere dalla Prefettura - "per preminenti ragioni di prevenzione e di tutela della salute pubblica". La decisione e' arrivata al termine di una nuova riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico che ha analizzato i "dati epidemiologici che le Autorità sanitarie locali hanno indicato in incremento".

Inoltre la prefettura ha chiesto controlli delle forze dell'ordine maggiormente rafforzati per fare rispettare le norme anti Covid-19 in città, in provincia e nei luoghi della movida "alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche e a seguito di specifica analisi condotta in sede del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha richiamato l'attenzione dei sindaci e delle amministrazioni locali perché promuovano iniziative per raccomandare ai cittadini di continuare ad osservare le disposizioni governative di prevenzione" per il contenimento del contagio da Coronavirus. "Al riguardo - rende noto la Prefettura etnea - è stata diramata indicazione di rafforzare l'attività di vigilanza e controllo al fine di prevenire ed impedire episodi di assembramento e di assicurare il necessario distanziamento sociale, anche mediante l'attuazione di metodi di dissuasione in particolare lungo il litorale costiero, le zone della movida e i luoghi di aggregazione e ritrovo". I controlli saranno estesi anche alle attività produttive, economiche e commerciali "per l'effettiva osservanza delle misure poste a tutela della sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli utenti".