Coronavirus, caso di positività in una scuola di Mascalucia: quarantena per alunni e insegnanti

Disposta la quarantena per un’intera classe della Scuola Primaria dell’I.C. ‘Federico II di Svevia’ a Mascalucia, plesso di via M. D’Azeglio. A darne notizia è l’istituto stesso con un avviso pubblicato sul proprio sito web. “Si comunica che secondo accordi telefonici intrapresi in data odierna con la referente per l’ASP Territoriale dott. ssa M. Milazzo – si legge –, il gruppo classe B della classe III F della Scuola Primaria dell’I.C. ‘Federico II di Svevia’ Mascalucia plesso via M. D’Azeglio, osserverà l’isolamento fiduciario a partire dal 12/10/2020 e fino alle disposizioni dell’Aso di competenza. Si considerano in quarantena il gruppo classe in questione ed i docenti che abbiano avuto un contatto stretto con il caso confermato di Covid-19. Si invitano le famiglie degli alunni e i docenti individuati ‘contatti stretti’ a non recarsi nelle strutture sanitarie per effettuare i tamponi in quanto, nei prossimi giorni, il Dipartimento di Prevenzione provvederà a contattare gli interessati”.

