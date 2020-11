Sicilia nella fascia arancione: i 21 indicatori di rischio e le polemiche sul Governo regionale

Un'Italia divisa in tre fasce quella che esce dall'ultimo Dpcm del governo per frenare l'emergenza Covid-19. Alle Regioni in fascia rossa, considerata a grave rischio, si applicano misure molto rigide di semi-lockdown, a quelle in fascia arancione Sicilia e Puglia, ad alto rischio, alcune misure meno restrittive e per quelle in fascia gialla, a basso rischio, restrizioni generali di carattere nazionale. Per stabilire la fasce e il grado di rischio ci sono 21 indicatori diversi ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in audizione alla commissione Affari sociali della Camera. Non conta, insomma, solo la circolazione del virus, l'indice RT. Tra gli indicatori, alcuni sono di processo, monitorizzano la completezza dei dati che arrivano dalle Regioni, che devono essere validi.

"Poi ci sono indicatori di esito che hanno a che fare con il fatto che c'è una circolazione, un'incidenza e una velocità di trasmissione e il numero di focolai e c'è poi un set di indicatori che ha a che fare con la resilienza ovvero la saturazione di posti letti, la disponibilità di personale e la capacità di fare contact tracing - spiega Brusaferro - Questo algoritmo che è un allegato del decreto ministeriale prevede poi degli schemi che ci aiutano a capire se la probabilità di evoluzione è bassa, molto bassa, moderata o alta e l'impatto sui sitemi". Viene fuori, quindi, un meccanismo che indica la capacità di quel sistema di fare fronte all'evento epidemico e la Sicilia, pur avendo meno ammalati Covid di altre regioni area gialla, potrebbe non avere questa capacità.

Da qui, le accuse nei confronti del Governo regionale siciliano. Il capogruppo Pd all'Ars Giuseppe Lupo commenta così con un post su Facebook: "Se Musumeci avesse utilizzato il periodo estivo per adeguare le strutture sanitarie la Sicilia sarebbe area gialla. E' surreale che Musumeci, inadeguato e irresponsabile, pensasse qualche giorno fa di derogare alle restrizioni del Dpcm. Se non ci fossimo opposti sarebbero esplosi i contagi e la Sicilia sarebbe area rossa". "Siamo zona arancione per responsabilità del governatore Musumeci e dell'assessore Razza che in questi mesi non sono riusciti ad organizzare un sistema sanitario efficiente e all'altezza della seconda ondata di Covid 19 - dichiara il deputato di Italia Viva Luca Sammartino - Abbiamo perso mesi preziosi. Meno posti in terapia intensiva, nessun tracciamento, non c'è stato alcun potenziamento dell'assistenza domiciliare, proclami di Covid-free, ricerca di colpevoli in un vergognoso scaricabarile. E' un governo inadeguato. Inutile nascondere le proprie mancanze attaccando il governo nazionale, la smetta lui di fare furbizie e si metta a lavoro per garantire un sistema sanitario all'altezza". "Musumeci e Razza non perdano tempo e invece di fare proclami sui posti letto, li attivino - prosegue il deputato Iv - Adesso dipende dalla serietà che verrà messa in campo dal governo per far dichiarare la Sicilia zona gialla".

Ma Musumeci e Razza non ci stanno. Già ieri sera il presidente della Regione Musumeci ha manifestato tutto il suo dissenso al ministro della Salute Roberto Speranza: "Con i dati di queste ore dovremmo essere a un Rt pari a 1,2. La Campania ha avuto oltre quattromila nuovi positivi, la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55 mila positivi, la Sicilia 18 mila", ma "Campania e Lazio sono in zona gialla. Perché questa spasmodica voglia di colpire centinaia di migliaia di imprese siciliane? Al governo Conte chiediamo di modificare il provvedimento, perché ingiusto e ingiustificato". L'assessore Razza, invece, questa mattina con un post su Facebook ha annunciato che oggi si confronterà con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità in ordine alle ragioni che hanno determinato la “zona arancione” in Sicilia. "Leggo sulla stampa farneticazioni (qualche volta strumentali, qualche altra dettate dalla voglia di fare polemica a tutti i costi) in ordine all’occupazione dei posti letto in Sicilia e mi pare, quindi, indispensabile pubblicare il report settimanale utilizzato da Roma. Come vedete i nostri indici di occupazione erano ben al di sotto della soglia di allerta. E, riferendosi i dati alla scorsa settimana, essi non tengono neppure in considerazione il piano approvato dal Comitato tecnico scientifico che li aumenta ancora di più. Sono fatti, non analisi", conclude pubblicando un Report sul tasso di occupazione dei posti letto in Sicilia.