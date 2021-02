Coronavirus, Sicilia verso la zona gialla: è la regione con indice Rt più basso

La Sicilia passa in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza. Lo riferisce una nota del ministero della Salute che precisa che l'ordinanza in vigore per l'isola, scadrà lunedì 15 febbraio

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, sta per firmare nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 14 febbraio. Passano in area arancione le regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia autonoma di Trento. La Sicilia passa in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza. Lo riferisce una nota del ministero della Salute che precisa che l'ordinanza in vigore per l'isola, scadrà lunedì 15 febbraio.

La Sicilia è, infatti, la regione italiana con il più basso indice Rt: 0,66% a fronte di una media nazionale dello 0,95%. L'indice Rt, come specifica l'Ansa, in sette regioni italiane supera l'1%, mentre sono 5 le regioni con l'Rt a 1,2 con Bolzano a 1,25. Il risultato raggiunto nell'isola è legato anche alla scelta del presidente della Regione Musumeci di sollecitare al governo nazionale il 23 gennaio scorso la zona rossa per la Sicilia quando i dati non imponevano questa classificazione.

Cosa si può fare in zona gialla

Riepiloghiamo in sintesi quello che si può fare in zona gialla: