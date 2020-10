Tribunale, un avvocato positivo al Covid19

E' stato registrato un caso di positività per un avvocato penalista che ha comunicato, ieri pomeriggio, di essere positiva al coronavirus. Ne ha dato notizia, con un post sui social, il consiglio dell'ordine degli avvocati etnei: "Sono state tempestivamente informate le autorità competenti per l’applicazione dei protocolli di sicurezza. La collega ha precisato di essersi sempre attenuta alle regole del distanziamento sociale, di avere indossando la mascherina in ognuno dei luoghi frequentati ed, in genere, ogni qual volta ha fatto ingresso nelle sedi giudiziarie".

Domani proprio il tribunale etneo vedrà l'attesa udienza del processo all'ex ministro degli Interni Matteo Salvini.