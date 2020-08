Coronavirus, a San Gregorio un nuovo caso positivo

Un nuovo caso positivo a San Gregorio. Ad annunciarlo è il primo cittadino Carmelo Corsaro, che ha diramato un comunicato per tranquillizzare i propri cittadini e ribadire le proprie raccomandazioni.

"Ho il dovere di comunicarvi che la nostra comunità è stata colpita da un nuovo caso di Covid 19 - spiega il sindaco- . Ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte degli organi sanitari competenti ed abbiamo immediatamente verificato le condizioni di salute del nostro concittadino, che, al momento, è domiciliato presso la propria abitazione e non mostra gravi complicazioni. Sarà seguito e sostenuto nelle necessità quotidiane".

"Con ordinanza sindacale del 10 agosto scorso - aggiunge Corsaro - ho ripreso quanto già attuato dal Presidente della Regione Siciliana ed in particolare ho ordinato l'uso delle mascherine in qualsiasi luogo sia al chiuso sia all'aperto. Abbiamo intensificato i controlli, cosi' come richiesto dalla Prefettura e saremo intransigenti a qualsiasi violazione in tale direzione. Vi invito ed esorto, pertanto, ad attuare tutte le buone prassi che in questi mesi ci hanno aiutato a limitare il diffondersi del virus - conclude il primo cittadino-. L'uso della mascherina, in particolare, diventa oggi più di prima, uno strumento indispensabile per evitare nuove chiusure e limitazioni alla nostra quotidianita', un piccolo sacrificio che ci consentira' di poter continuare a svolgere una vita normale".