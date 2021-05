La Sicilia rompe le regole nazionali: via ai vaccini per gli over 50

Lo ha annunciato oggi Musumeci in conferenza stampa: "Dobbiamo correre altrimenti non usciremo più da questo tunnel. Abbiamo deciso di aprire a partire da domani la prenotazione ai cittadini nati nel 1971"

La Sicilia "rompe" le regole del piano nazionale dei vaccini e da domani apre alle prenotazioni per gli over 50 e da venerdì dà il via alla vaccinazione di massa nelle isole minori, prima Lampedusa e Linosa poi le altre. "Proprio stamattina sta partendo la comunicazione al generale Figliuolo perché stamattina lo abbiamo deciso - ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -. Lo comunichiamo ma il commissario ritiene di dover restare fermo sulle sue posizioni. Speriamo possa avere un minimo di comprensione".

Quindi da domani in Sicilia al via la prenotazione del vaccino per la fascia di età che va dai 50 ai 60 anni. "Quello di mettere prima al sicuro gli over 80 - dice Musumeci - è un principio nobile e che condividiamo pienamente - ha spiegato il governatore - ma è chiaro che non abbiamo poteri sanzionatori o coercitivi, e guai se così fosse, per convincere i riottosi e i diffidenti rispetto al vaccino. Niente più scorte a giacere nei frigoriferi in attesa che si operi questa conversione da parte dei cittadini diffidenti. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo vaccinare più gente possibile e nessuno può accusarci di non aver tutelato prima le persone fragili e ultraottantenni. Noi abbiamo deciso di aprire a partire da domani la prenotazione ai cittadini dai 50 anni in su. Per l'esattezza i cittadini nati nel 1971".

Poi Musumeci sciorina alcuni dati: "In Sicilia si è immunizzato oltre il 10% dei siciliani: significa che i cittadini appartenenti a questa categoria hanno ricevuto la prima e la seconda dose, compresi gli 860 cittadini che di dose ne hanno ricevuta solo una perche' sottoposti a J&J". Un altro dato: in Sicilia ci sono 250 mila dosi di vaccino AstraZeneca non utilizzate. Il dato è stato fornito dal dirigente Generale del dipartimento delle Attività sanitarie e dell'osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana, Mario La Rocca, che ha partecipato alla conferenza stampa convocata dal governatore.

Il presidente della Regione poi afferma: "Sabato mattina, a Catania, mi sottoporrò al vaccino. Quale me lo diranno loro, per me l'uno vale l'altro. Dobbiamo correre con i vaccini altrimenti non usciremo più da questo tunnel. Intanto abbiamo concordato con il direttore generale Mario La Rocca e i commissari per l'emergenza di sottoporre a vaccino tutti i cittadini di Lampedusa e Linosa dai 18 anni in su da venerdì. Da lunedì partiremo nelle altre isole minori. Avevamo chiesto a Figliuolo di autorizzare il vaccino di massa nelle isole minori. C'è stato detto 'prima mettete al sicuro le persone fragili e ultaottantenni'. Abbiamo atteso 3 settimane e riteniamo non si possa continuare ad attendere - ha aggiunto Musumeci - Spero che il generale Figliuolo voglia comprendere che da parte nostra non c'è alcuna volontà di essere disobbedienti ma capiamo la situazione delle isole".