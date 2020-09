Coronavirus, in Sicilia accertati 44 nuovi casi: 8 a Catania

Sono stati 4.002 i tamponi per il Covid eseguiti in Sicilia nelle ultime 24 ore, che hanno permesso di accertare la positività di 44 persone. Un numero quindi tutto sommato stabile di test (ieri 4.212) ma un calo di nuovi casi. E' quanto emerge dal bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute.

Nell'Isola i ricoverati con sintomi sono 116 (quattro in più di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva sono 18, per un totale di 134 ospedalizzati. Cresce ancora il numero dei positivi in isolamento domiciliare, che passa dai 1.577 di ieri a 1.613. Il totale degli attualmente positivi è di 1.747 persone. Ci sono tre guariti in più e (totale 3.144) e i decessi sono rimasti fermi a 289.

Se guardiamo alla divisione "interna" dei nuovi casi emersi nelle 24 ore, il maggior numero è a Palermo con 14 nuovi positivi. Poi Catania con 8, Agrigento e Trapani con 6, Ragusa con 4, Caltanissetta con 3. Due nuovi positivi a Enna, un solo nuovo malato a Siracusa. Stabile la sitazione a Messina.

La paura per la tenuta degli ospedali

L'assessore alla Salute della Regione sceglie un post su Facebook per replicare ai timori, sorti nelle ultime settimane, circa l'aumento dei casi di Coronavirus in Sicilia e dei pazienti in ospedale. "Al posto di alimentare dibattiti sterili - sottolinea - impegniamoci a rispettare le regole di distanziamento, ad usare la mascherina, a lavare spesso le mani, a evitare di andare al proto soccorso quando non serve e adottare tutte le buone prassi in famiglia, sul luogo di lavoro e tra gli amici".