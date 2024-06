Corrente elettrica "gratis", 55 denunciati: tra loro anche un'anziana che si "affidava" a Padre Pio

I carabinieri del comando provinciale di Catania, in collaborazione con la società E-Distribuzione, hanno scoperto e denunciato 55 persone che, mediante stratagemmi illegali, sottraevano corrente elettrica alle proprie abitazioni.

L'attività di indagine, condotta dalle compagnie di Randazzo, Maletto e Maniace, ha portato alla luce diverse tecniche di "acquisizione abusiva" di energia elettrica, che spaziavano da interventi sui contatori elettrici a rudimentali allacciamenti alla rete pubblica.

I metodi più comuni

Il metodo più diffuso tra i cosiddetti "furbetti del contatore" consiste nella modifica del software del misuratore elettrico. Questa tecnica, utilizzata mediante l'intervento "compiacente" di operai specializzati, che alterano il contatore per far risultare un consumo inferiore a quello reale. Tuttavia, la lettura effettuata presso la centrale elettrica consente di rilevare i consumi effettivi, portando inevitabilmente alla denuncia dei responsabili. Meno frequente, ma comunque pericolosa, era la pratica dell'allacciamento diretto alla rete pubblica, che poteva causare folgorazioni o incendi nelle abitazioni.

Il sistema nascosto con un'effigie di Padre Pio

Tra i casi più singolari, i carabinieri hanno scoperto l'inventiva di un'anziana di Maletto che aveva realizzato un ingegnoso sistema di by-pass per usufruire gratuitamente dell'elettricità. In pratica la donna poteva decidere se utilizzare o meno il suo accorgimento, magari per utilizzare un grosso e dispendioso apparecchio domestico o, più semplicemente, per uscire indenne dall’ennesima verifica da parte del tecnico incaricato

della verifica dei suoi consumi. Il sistema, nascosto all'interno di una nicchia in un muro della cucina, era coperto da un'effigie di Padre Pio.

L'attività dei carabinieri ha portato alla denuncia di 55 persone e ha permesso di recuperare oltre 66mila euro di danni per il gestore elettrico negli ultimi cinque anni.

