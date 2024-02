"Corri Catania", ufficializzata la data dell'edizione 2024: appuntamento il 12 maggio

Domenica 12 maggio torna la "Corri Catania", la corsa/camminata aperta a tutti. Sportivi, famiglie, bambini, anziani, disabili, giovani e meno giovani, indossando la maglietta celebrativa dell’evento che è stata rinnovata nella grafica, scenderanno lungo le strade del capoluogo etneo per una festa di sport e impegno sociale.

La corsa/camminata come ogni anno sarà l’occasione per essere protagonisti di una domenica che permette di vivere Catania in maniera unica, percorrendo i 5 chilometri con partenza da piazza Università, correndo, camminando, passeggiando, spingendo un passeggino, andando in carrozzina all’insegna dello slogan che accompagna la manifestazione fin dalla prima edizione: “Catania corre per Catania”.

Gli organizzatori dell’evento, che è patrocinato dal Comune di Catania, sono già da tempo in piena attività e, dopo aver incontrato il sindaco di Catania, Enrico Trantino e l’assessore allo sport, Sergio Parisi per presentare la nuova edizione della corsa camminata e per consegnare la maglietta “Verso Corri Catania” che vuole rappresentare l’intensa attività di avvicinamento al 12 maggio, hanno svelato il progetto solidale promosso nel 2024. Si tratta del progetto “Officina del Cuore”: un’area cardiologica attrezzata all’interno dell’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili.

Il prossimo fine settimana sarà dato l’avvio all’intensa attività promozionale della corsa/camminata ed è in programma l’anteprima “Da 10 a 99” per assicurarsi il kit con uno dei 90 pettorali a due cifre; a partire da quel momento saranno attivati i Corri Catania Point dove, con soli 5 euro, sarà possibile ritirare maglietta, borsa e pettorale numerato e partecipare il 12 maggio alla sedicesima edizione dell’evento.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale