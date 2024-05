Piazza Università "invasa" dal popolo delle magliette bianche per la "Corri Catania"

E' iniziata in perfetto orario, alle 10 da piazza Università, la 16esima edizione della Corri Catania. La corsa-camminata come ogni anno è l’occasione per sportivi, famiglie, bambini, anziani, disabili, giovani e meno giovani di vivere una domenica in maniera unica, percorrendo i cinque chilometri correndo, camminando, passeggiando, spingendo un passeggino, andando in carrozzina all’insegna dello slogan che accompagna la manifestazione fin dalla prima edizione: “Catania corre per Catania”.

Quest’anno l'obiettivo della corsa è promuovere il progetto “Officina del Cuore”: sarà, infatti, realizzata un’area cardiologica attrezzata all’interno dell’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale