La droga arrivava con il corriere espresso: sequestrati 12 chili di marijuana in casa di un 39enne

I carabinieri di Aci Catena ed i colleghi del nucleo operativo di Acireale, hanno arrestato un 39enne catenoto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Grazie ad alcune informazioni ricevute, i militari avevano appreso che l'uomo, già noto per altre sue vicissitudini giudiziarie, sarebbe stato solito ricevere droga consegnata direttamente da un corriere espresso. Transitando in via Consolazione nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo, i militari di pattuglia hanno notato l’arrivo di un fattorino che, a bordo del suo furgone, stava proprio per effettuare una consegna alla convivente del 39enne, una donna di 44 anni. Si trattava di una voluminosa cassa di legno ed i carabinieri sono intervenuti per ispezionarla proprio quando il presunto spacciatore stava rincasando con la propria auto. Accortosi di quanto stava accadendo, il 39enne non ha arrestato la marcia, tentando anzi di dileguarsi, salvo essere bloccato a breve distanza da altri militari intervenuti in supporto ai colleghi.

All'interno della voluminosa confezione c'erano ben 10 buste di plastica termosaldate contenenti complessivamente circa 11,500 chili di marijuana. L’estensione della perquisizione all’interno dell’abitazione ha portato al rinvenimento anche di uno zaino, al cui interno erano nascosti 124 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un telefono cellulare con due sim. Ma non era ancora finita perché, per una più completa verifica, i militari si sono recati presso un’altra abitazione in uso al 39enne, in via Delle Olimpiadi, rinvenendo un altro zaino che conteneva altri 500 grammi di marijuana, un involucro con 7 grammi di hashish e due dosi di crack. Ed infine, al’interno dell’auto, sono state rinvenute altre dosi di cocaina per quasi 3 grammi, una di hashish ed un ennesimo bilancino di precisione. L'uomo è stato quindi posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.