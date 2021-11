Corruzione in appalti pubblici, blitz della guardia di finanza: 6 persone indagate

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno eseguito nelle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Caltanissetta un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone, sottoposte a indagine, per corruzione, turbata libertà degli incanti e falso in atto pubblico, in relazione a lavori pubblici in provincia di Catania. In aggiornamento.