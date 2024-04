L'iter di "riduzione" del numero di farmacie a Tremestieri in cambio di voti

Uno scambio di favori, con la riduzione del numero di farmacie a Tremestieri Etneo, per ottenere voti per l'allora candidata alle elezioni europee del 2020, Caterina Chinnici, totalmente estranea all'inchiesta, quando Luca Sammartino, allora deputato regionale, faceva parte del Partito democratico. E' una delle contestazioni mosse dalla Procura di Catania al vice presidente e assessore regionale della Lega che è indagato per corruzione ed è stato sospeso da incarichi pubblici per un anno.

Lo scambio di affari: voti-farmacie

Tutto nasce dalle "esigenze" di uno storico consigliere d'opposizione del comune di Tremestieri, Mario Ronsisvalle, poi transitato proprio tra i sostenitori di Rando per le elezioni amministrative dell'anno 2021. Nello specifico, Ronsisvalle, titolare di una farmacia a Tremestieri, agli arresti domiciliari per istigazione alla corruzione nell'odierna operazione "Pandora", sarebbe stato favorito facendo ridurre il numero delle farmacie presenti nella pianta organica comunale, promettendo sostegno elettorale in vista delle elezioni europee del 2019 per il candidato sostenuto da Sammartino. Nel mirino degli inquirenti c'è una seduta del consiglio comunale di Tremestieri del 10 giugno 2020, culminata poi nell’approvazione della delibera n.18 del 10 giugno 2020, con la quale veniva stabilito che le farmacie presenti sul territorio del comune dovessero essere sei e non sette.

L'iter di "riduzione" del numero di farmacie a Tremestieri

In esecuzione delle disposizioni sull’ampliamento dell’offerta del servizio farmaceutico contenute nel decreto legislativo n. 1/2012, la Giunta comunale di Tremestieri Etneo aveva emesso a suo tempo una deliberazione consiliare (n. 78/2012), che era stata annullata con sentenza del Tar per la Sicilia. Dopo tale annullamento, l’assessorato alla salute aveva sollecitato il comune a rimodulare l’atto di pianificazione delle farmacie, previa opportuna verifica dei bacini di utenza, della densità demografica, delle caratteristiche topografiche, della urbanizzazione della zona individuata come carente di servizio e della dislocazione delle farmacie esistenti.

Era stata, così, convocata una conferenza di servizi che aveva demandato apposita istruttoria agli organi comunali competenti. Alla conferenza di servizi avevano partecipato quattro funzionari del comune di Tremestieri Etneo, un rappresentante dell’ordine dei farmacisti della provincia di Catania, un rappresentante del dipartimento del farmaco dell’Asp di Catania. In base a quanto ricostruito nelle carte dell'inchiesta "Pandora", a conclusione della conferenza, era stata individuata quale zona prioritaria di collocazione di una nuova farmacia quella denominata Ravanusa-Parco Cristallo, nonché un’altra zona idonea all’insediamento di un’altra farmacia, denominata Cavolo-Monti Arsi”.

Premesso che il numero delle farmacie da istituire dipende dalla popolazione residente - in particolare, ai sensi dell’art. 1 legge n. 475/1968, una farmacia ogni 3300 abitanti e con la previsione che la popolazione eccedente consente l’apertura di una nuova sede farmaceutica qualora sia superiore al 50% del parametro stesso - la Conferenza di servizi aveva evidenziato che il dato della popolazione residente nel comune di Tremestieri Etneo era variabile a seconda del dato temporale preso a riferimento, 21.460 alla data del 31 dicembre 2010 prevista dal decreto legislativo n. 1/2012 per il concorso straordinario, o 21.167 alla data del 25 settembre 2015, e che la scelta del dato temporale di riferimento avrebbe comportato, rispettivamente l’apertura di due nuove farmacie o una sola.

Il risultato dei lavori era stato, così, sottoposto al consiglio comunale di Tremestieri Etneo, che, con la delibera n. 35 del 19.10.2015, aveva di fatto recepito le conclusioni della Conferenza di servizi.

La soluzione "ad hoc" del consiglio comunale

All’epoca, Rando era già stato eletto sindaco e tra i consiglieri che avevano approvato la delibera vi era anche Pietro Alfio Cosentino, arrestato nell'odierna operazione "Pandora". Dopo tale delibera, la Regione aveva messo a concorso entrambe le sedi individuate dal comune di Tremestieri Etneo, selezionando due vincitori. Contro, però, tale delibera, Ronsisvalle, titolare di una farmacia preesistente nel comune di Tremestieri Etneo, aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Catania. Il Tar per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sez. IV, con sentenza n. 2790/2015 rigettava il ricorso

"Si tratta di una sentenza rilevante, poiché, rigettando tutti i motivi di ricorso presentati da Ronsisvalle - si legge nelle carte dell'inchiesta - ha sgomberato ogni dubbio su quale fosse l’operato corretto del consiglio comunale. Il Tar ha chiarito, infatti, che “l’operato del Consiglio comunale - che ha ritenuto di individuare due nuove sedi farmaceutiche - è corretto, poiché andava valutata la popolazione residente nel Comune alla data del 31.12.2010, come espressamente previsto, ai fini della individuazione del numero delle farmacie".

Nel 2018, però, da innumerevoli conversazioni intercettate si evince l'interesse degli indagati a ribaltare l’iniziale, legittima deliberazione del consiglio comunale, con lo scopo di sopprimere una delle due farmacie di nuova istituzione, quella individuata come prioritaria, per favorire Ronsisvalle che, essendo titolare di una farmacia preesistente, avrebbe subito un pregiudizio economico dall’aumento della concorrenza. In cambio, Ronsisvalle e il gruppo politico che faceva capo a lui avrebbero dato il loro sostegno elettorale a Santi Rando alle successive elezioni amministrative e alla candidata indicata da Sammartino alle elezioni per il Parlamento Europeo.